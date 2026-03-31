Пазарите са в шок: Еврото удари нива, които никой не прогнозираше

Курсът на еврото спрямо щатския долар неочаквано падна под психологическата границата от 1,15, нещо невиждано от около две седмици. Единната валута е на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като основен фактор за тях е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на тази година еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1463 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1484 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 1 март - единната европейска валута бе със стойности от 1,1818 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 2 април 2025, когато беше 1,0795 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.