Радев има пълната власт: S&P очаква реформи без оправдания в България и подобри перспективата ни

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings повиши перспективата за българския кредитен рейтинг на "положителна", след като досега беше "стабилна" и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута - той остава "BBB+/A-2". Положителната перспектива отразява потенциала за повишаване на доходите и ускоряване на икономическия растеж в България, защото има подобрена политическа стабилност и надежда за реализация на планирани реформи, съответно очакване на гладко изплащането на пари от фондовете на ЕС.

S&P Global Ratings обаче предупреждават, че биха могли да променят перспективата пред рейтинга на страната на "стабилна" през следващите 2 години, ако икономическият растеж на България се окаже по-слаб от очакванията. Друг фактор за понижение на перспективата би било съществено влошаване на фискалната позиция на страната - всичко това е т.нар. негативен сценарий.

В анализа на рейтинговата агенция е отбелязано, че предсрочните парламентарни избори през април дадоха мнозинство на партията на бившия президент Румен Радев, с което приключиха 5 години на политическа нестабилност. Според анализаторите новата ситуация би трябвало да позволи на правителството да реализира антикорупционните мерки (специално "поправка" на правосъдието и съдебната система), да изпълни условията за получаване на последните траншове на България по Плана за възстановяване и устойчивост и да започне фискална консолидация. Специално е отбелязано, че "Прогресивна България" дава заявка "да изчисти" неоправдани държавни разходи и не бърза да вдига данъци, което обаче може да е предизвикателство за нуждите на страната, особено що се отнася до инфраструктурата.

Още: Fitch: България ще е по-бедна от държави с подобен кредитен рейтинг

Очаквания за икономиката

S&P Global Ratings прогнозират, че БВП на глава от населението в България ще продължи да нараства, като отбелязват, че показателят вече се е удвоил от 2019 г. насам. Нетният държавен дълг остава умерен предвид ситуацията като цяло в световен мащаб, като очакванията са да се запази под 30% от БВП до 2029 г. Именно ръстът на този дълг обаче беше посочен като алармиращ сигнал от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, защото преди година дългът е бил 24% - ОЩЕ: Парламентът няма да спре военното ни споразумение с Украйна. Ще видите действия за Пеевски: Говори лицето на депутатите на Радев

"Прогнозираме, че БВП на глава от населението ще бъде 22 500 долара през 2026 година (бел. ред. - руският БВП на глава от населението е около 18 500 долара според данните на една от най-големите бази данни в света Statista). Макар че все още е най-ниският сред държавите-членки на ЕС, това е повече от 2 пъти по-високо от номиналното ниво от 2019 г. Устойчивият растеж на заплатите и средствата от ЕС са от основно значение за този растеж, като очакваме тези характеристики да продължат, макар и по-бавно", гласи прогнозата на S&P.

Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план, но до 2029 г. растежът на БВП ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според анализаторите структурата на енергийния микс в България би трябвало да спомогне за смекчаване на последиците от енергийната криза. Обърнато е внимание, че АЕЦ Козлодуй помага за производството на ток и поне в това отношение няма голяма зависимост от изкопаеми горива, внесени отвън, но България зависи от вноса на суров петрол, но той вече идва от повече източници, не само от Русия, както до 2023 година (85% от там дотогава) и това смекчава донякъде ефектите от турбулентните енергийни пазари.

Други фактори, които биха довели до повишение на рейтинга, са засилване на икономическия растеж на България и ръст на средния доход на глава от населението, подкрепени от реформи и усвояване на средства от фондовете на ЕС. S&P не очаква и да има сериозни търкания и конфликти между Радев и Брюксел!

Още: Financial Times: С еврото България се изкачи в класацията на инвеститорите