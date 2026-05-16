Русия разследва производители на дронове за присвояване на държавни средства

В Русия текат проверки срещу производители на дронове, които са получили грантове. Те са заподозрени в присвояване на сумите, отпуснати по държавни поръчки. През последните дни е имало обиски в две компании - основни играчи в индустрията: и двете фирми са резидентни компании на Националната технологична инициатива (НТИ) и участници в националния проект „Безпилотни летателни системи“. Информацията е на The Insider.

Арестуван е Юрий Козаренко, бивш изпълнителен директор на „Транспорт на бъдещето“ и бивш съветник на губернатора на Самарска област. Той е разследван за присвояване на 70 милиона рубли, отпуснати по държавни поръчки за производство на дронове.

„Транспорт на бъдещето“ е получил субсидия от 4,5 милиарда рубли за серийното производство на 750 дрона с вертикално излитане и кацане. Подизпълнителят е завършил приблизително 80% от работата чак година след изтичането на договора, според отрасловото издание Avia Pro. През 2023 г. компанията е открила първата фаза на завода си в Специалната икономическа зона Толиати, струваща приблизително 7 милиарда рубли. До края на 2024 г. тя е обявила производство на 100 дрона на месец, с планове за увеличаване на производството с 2,5 пъти. През февруари 2026 г. Юрий Козаренко дори е получил наградата „Национален експерт“ по националния проект за дронове.

Още: Румъния и Украйна финализират споразумение за противодействие на дронове

Другата разследвана компания е в Екатеринбург на друг голям разработчик и получател на безвъзмездни средства, "Лаборатория на бъдещето". През 2025 г. компанията е обявила намерението си да създаде „пълноценна екосистема за безпилотни технологии“ в Близкия изток и е открила производствени мощности в ОАЕ и Саудитска Арабия, съобщи ASTRA.

Руската агресия срещу Украйна: Дронове прекъснаха нормалния живот във Финландия и Латвия (ВИДЕО)