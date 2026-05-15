Радев назначи нов заместник-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за заместник-министър на туризма. Това е станало със заповед на министър-председателя Румен Радев, съобщиха от правителствената пресслужба.

В четвъртък бяха назначени шестима нови заместник-министри в три министерства.

Преди това на длъжността заместник-министър на вътрешните работи беше назначен Калоян Калоянов. На длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията беше назначен Красимир Якимов, за заместник-министър на финансите бяха назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева, а за заместник-министър на правосъдието - Ива Кечева.