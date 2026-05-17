"Кмете, да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим": DARA отговори имаме ли зала за "Евровизия"

"Това е първата победа на България на "Евровизия". Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим".

С такава шега започна пресконференцията след победата на "Евровизия" DARA.

Тя заяви, че България е малка страна, но в нея има много талантливи хора.

За първи път има фаворит и на журито, и на публиката

"Аз още съм в шок и не знам какво се случва. Никой не вярваше, че мога да спечеля. Да получа такова признание от журито и любовта на публиката - това е сбъдната мечта", сподели DARA.

"Откакто започнах да се занимавам с музика моята мисия е да обединявам хората. Моите фенове винаги са ме подкрепяли за това, което съм. Това е моето специално отбелязване на 10-ата ми годишнина на сцената", заяви още българката.

Представители на медиите посочиха, че това е първият път, в който някой печели и вота на журито, и вота на публиката.

"Благодаря на журитата, които ме оцениха високо, и след това на феновете", заяви българката.

На пресконференцията стана ясно, че DARA никога не е обръщала внимание на класирането и не е коментирала журитата или вота, а просто се е наслаждавала на участието си.

"Не отдавам такова значение на точките и резултатите, а по-скоро на празненството и изпълнението", допълни тя.

"Толкова бях съсредоточена да правя правилните движения и физиономии във всеки момент от сценографията, че и през ум не ми е минавало колко точки ще спечеля", беше откровена победителката.

За трудния път до победата

DARA разказа за трудното начало, което е имала до финалите във Виена и омразата, с която се е сблъскала.

"Първоначално ме заля огромна вълна на хейт. Изпаднах в криза, емоционална и психическа. И си мислех защо трябва да си го причинявам - толкова ли обичам музиката", сподели тя.

"Но след това преспах, почувствах се по-добре и мъжът ми каза, че е сигурен, че ще отида на "Евровизия". И аз му казах: "Да, отивам и ще дам всичко, на което съм способна"", допълни тя.

Тя благодари на съпруга си, че я е насърчил да участва, защото първоначално не е била уверена в себе си, но той е настоял, че ще се справи.

Имаме ли зала

Сръбски журналист попита DARA вярно ли е, че нямаме достатъчно голяма зала, която да е подходяща за "Евровизия".

"Имаме жена президент, попитайте нея", пошегува се DARA.

От българската делегация обявиха, че се надяват страните, които тази година не участват, да се върнат догодина в конкурса.