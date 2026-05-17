DARA покори "Евровизия" с "Bangaranga". Реакция и класиране (ВИДЕО)

DARA не просто спечели "Евровизия" - тя срази всяка конкуренция и с 516 точки общо победи всички държави, участващи в тазгодишното издание на песенния конкурс. Нашето момиче изпълни блестящо своята "catchy" песен и във втория полуфинал, и на финала. България беше №1 при вота на журито. Финиширахме с 204 точки пред Австралия и Дания със 165 точки.

След 15 участия в "Евровизия" и шест финала България най-после спечели този конкурс и то с парче, което влиза в главата и остава там задълго. Неслучайно DARA и "Bangaranga" вече са разпознаваеми далеч извън границите на страната ни.

Самата дума "Bangaranga" идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода – усещаш я, преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е, и да те удари физически, преди да те докосне интелектуално", заяви преди големите концерти DARA в интервю за британския вестник "Индипендънт".