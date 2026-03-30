Неочакван завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар, направи неочакван завой тази сутрин, като първо падна под границата от 1,15, но след това последва възстановяване. Единната валута е на по-ниски котировки към долара в последните седмици. Основен фактор за тях бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1518 долара или близо до нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1517 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 1 март - единната европейска валута бе със стойности от 1,1818 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 2 април 2025, когато беше 1,0795 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.