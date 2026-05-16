"Bangaranga" взриви финала на "Евровизия": Вижте как DARA се устреми към победата (ВИДЕО)

След като отвя публиката на втория полуфинал на "Евровизия" DARA повтори безапелационното си изпълнение и на големия финал тази вечер.

Тя демонстрира безпощадна хореография и вокална прецизност, с които ще се бори за призово класиране тази вечер.

DARA излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори под номер 12. Хореографията, която изпълниха, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo.

Още: ВВС: "Bangaranga" се е устремила към класиране в Топ 10

Букмейкърите прогнозират класиране в Топ 3

Бомбастичното представяне на DARA на полуфинала веднага направи впечатление на феновете на конкурса, а букмейкърите реагираха мигновено на впечатляващата й изява.

Досега букмейкърите отреждаха на България 16-17-о място в крайното класиране. След като DARA се качи на сцената и откри втория полуфинал обаче тя се изстреля скоростно малко преди финала до 3-ата позиция. Така българската изпълнителка влетя в прогнозите за призовите места.

Букмейкърите правилно предрекоха, че DARA ще преодолее полуфиналната фаза. По безапелационен начин тя се класира сред 10-те най-добри във втората полуфинална вечер и днес се бори за финалната победа.

Още: Пъзелът е нареден: Ясно е под кой номер ще излезе DARA на финала на "Евровизия"

Фаворит и на публиката в залата

Преди заключителните концерти DARA проведе генералната си репетиция за "Евровизия" - тази за представителите на медиите и журито и още тогава направи фурор. "Bangaranga" предизвика истински еуфория в залата, като през цялото време публиката аплодираше динамичната хореография на DARA.

Тези изключително добри впечатления се потвърдиха и от резултатите от анкетата, проведена сред публиката в залата. Според тях България заема първо място със 17% от гласовете! Австралия е втора с 16%, а Дания е трета с 12%. След втората репетиция преди финала отново бяхме фаворити, отстъпвайки само на Австралия.