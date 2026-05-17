Испания за "Евровизия": Това е конкурс, но правата на човека не са. Мир и справедливост за Палестина (ВИДЕО)

17 май 2026, 0:42 часа 855 прочитания 0 коментара
Испанският обществен радио-телевизионен оператор RTVE бойкотира изцяло Евровизия 2026 (за първи път от 1961 г. насам) заради участието на Израел, като вместо това излъчи алтернативна програма. С началото на финала на музикалния конкурс във Виена, испанската телевизия обяви следното: "Евровизия е конкурс, но правата на човека не са. Няма място за безразличие. Мир и справедливост за Палестина" - ОЩЕ: Музика или политика? Как Израел "хакна" вота на публиката на "Евровизия".

Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия се присъединиха към бойкота - Още: ТВ бойкот на "Евровизия": Три държави няма да излъчат конкурса, защото Израел участва в него

Испания е една от държавите в Европа, които най-твърдо се противопоставят на политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху - срещу него е издадена заповед от Международния съд в Хага за арест заради военни престъпления и използване на глад като оръжие в Ивицата Газа. Мадрид официално поиска от Европейския съюз да денонсира и изцяло да прекрати Споразумението за асоцииране с Израел, като Ирландия и Словения подкрепиха инициативата. Испанският премиер Педро Санчес призова и за изключване на Израел от международни спортни състезания и културни събития.

Ивайло Ачев
