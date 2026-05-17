Испания за "Евровизия": Това е конкурс, но правата на човека не са. Мир и справедливост за Палестина (ВИДЕО)

Испанският обществен радио-телевизионен оператор RTVE бойкотира изцяло Евровизия 2026 (за първи път от 1961 г. насам) заради участието на Израел, като вместо това излъчи алтернативна програма. С началото на финала на музикалния конкурс във Виена, испанската телевизия обяви следното: "Евровизия е конкурс, но правата на човека не са. Няма място за безразличие. Мир и справедливост за Палестина"

Spain’s public broadcaster RTVE boycotted Eurovision 2026 entirely (first time since 1961) over Israel’s participation, airing alternative programming instead.



As the final began in Vienna, they released:



“Eurovision is a contest, but human rights are not. There is no room… pic.twitter.com/ph5k33lJ2j — Clash Report (@clashreport) May 16, 2026

Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия се присъединиха към бойкота

Испания е една от държавите в Европа, които най-твърдо се противопоставят на политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху - срещу него е издадена заповед от Международния съд в Хага за арест заради военни престъпления и използване на глад като оръжие в Ивицата Газа. Мадрид официално поиска от Европейския съюз да денонсира и изцяло да прекрати Споразумението за асоцииране с Израел, като Ирландия и Словения подкрепиха инициативата. Испанският премиер Педро Санчес призова и за изключване на Израел от международни спортни състезания и културни събития.

