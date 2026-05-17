Победата, след която се мълчи

Има такива моменти, в които се мълчи. Първо се крещи от радост, но после се мълчи. Не се критикува, не се философства, не се дава акъл.

Дара спечели "Евровизия" в историческа за България нощ. В изпитание, което тя ще помни цял живот. Защото когато си се оказал на дъното, а след това - на върха, затваряш устата на всички.

Когато Дара спечели правото да ни представи на "Евровизия", България не въстана срещу нея. Въстана срещу начина, по който беше избрана. Всички я познавахме като едно слънчево и талантливо момиче и абсолютно никой нямаше да има нищо против тя просто да бъде обявена като тазгодишен избор. Това се е случвало и преди, по правилата е. Вместо това други хора направиха грешки, а накрая тя отнесе целия хейт.

Това беше крайно несправедливо и хората, които стоят зад организацията на българската селекция, имат тежък грях към Дара. Тя беше смазана и омерзена абсолютно незаслужено и ненужно. Защото българите имаха право да поставят въпроси и да търсят отговори. Просто нито един от тези въпроси не беше свързан с Дара.

Нейният избор се оказа правилен ход. И можеше да бъде направен директно, спестявайки на всички разигралата се драма.

Подвигът на Дара да избере светлината

Дара обаче направи нещо много смело и достойно. Лошотията не я озлоби или демотивира. Тя избра да заложи на светлината, която самата носи в себе си и да остане позитивна въпреки всички глупости, които се изговориха и изписаха по нейн адрес.

А глупости - колкото щеш. В последната седмица българинът изтрещя до нови висоти. Някакви безумни обвинения в сатанизъм поставиха много сериозно въпроса дали изкуственият интелект все пак не е за предпочитане пред естествената простотия.

Нищо, Дара изтърпя и това. Никой не беше сигурен как ще звучи и изглежда "Bangaranga" на голямата сцена на "Евровизия". И когато DARA най-сетне се изправи пред целия свят, но най-вече, пред цяла България, тя отнесе всички ни. Счупи главите на всички хейтъри и затвори устите на всички критици. Европа беше толкова смаяна, че за 3 дни Дара се изстреля от 17-о до 3-о място в прогнозите за финала. Всеки път, когато стъпеше на сцената във Виена, тя беше безапелационна, безпогрешна, унищожителна. И изведнъж просто не остана нищо за критикуване. И изведнъж се оказа, че всички тези месеци това момиче е работило вероятно до смазване, за да бъде толкова перфектна, че да възкачи страната, която я охулваше, на върха.

Сега ни предстои домакинство. Дано се покажем достойни за това, което направи Дара.

Автор: Десислава Любомирова