"Това е голяма победа не само за мен, но и за България": Първите думи на DARA след победата на "Евровизия"

С това празнувам 10 години на сцената и това е подарък за моите колеги и фенове.

Такива бяха първите думи на DARA след като донесе на България първата победа на песенния конкурс на "Евровизия" точно на неговата 70-а годишнина във Виена.

"Ей, България, как се чувствате, как сте?", попита щастливата DARA след победата на финала.

"Аз не знам в момента какво се случва. Ще имаме "Евровизия" догодина в София и трябва да се подготвим. Това е голяма победа не само за мен, но и за България", заяви тя.

DARA обяви, че следващата й песен ще се казва "Обичам те".

"Виена, благодаря много за тези две магични седмици. Благодаря за тази подкрепа", обърна се българката и към организаторите на конкурса.

Абсолютен фаворит

България спечели "Евровизия"! С общ сбор от 516 точки DARA написа история! На второ място остана Израел.

България беше №1 при вота на журито. Тя финишира с 204 точки пред Австралия и Дания със 165 точки.

Страната ни получи най-високия брой точки - 12, от Малта, Австралия, Дания и Литва. По 10 точки ни дадоха Кипър, Армения, Полша и Великобритания.

DARA беше №1 и при вота на публиката с 312 точки.

Третото място остана за съседна Румъния. Четвърта се класира Австралия, а пета - Италия.