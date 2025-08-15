Войната в Украйна:

Пълен обрат с курса на еврото в края на седмицата

15 август 2025, 09:28 часа 310 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо долара се устреми надолу в края на седмицата, след като вчера успя да премине психологическата граница 1,17. Все пак тази сутрин европейската валута донякъде възстанови позициите си. Тя започна силно седмицата, но по-късно слезе под нивото от 1,16 към долара. През месец юли еврото достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута. 

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1671 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,169 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

