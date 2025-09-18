Пълен обрат в курса на еврото спрямо долара

Еврото претърпя пълен обрат в курса спрямо долара, като стръмно слезе надолу и вече е под границата от 1,18 към американската валута. Снощи Управлението за федерален резерв на САЩ взе решение да намали американските лихви, което даде тласък на долара. Преди това, вчера еврото достигна невиждани скоро нива към долара от повече от четири години, от лятото на 2021 г.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,179 долара или под курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 18 септември /валутен калкулатор/

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1837 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Още: Еврото стигна невероятни нива към долара, курсът е нечуван от четири години

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.