Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месеци

Курсът на еврото пое рязко нагоре спрямо долара тази сутрин, като вече отново се е устремил към важната граница от 1,18 към американската валута. Такива стойности на еврото спрямо долара не бяха виждани от началото месец юли, когато европейската валута се движеше уверено над нивото от 1,18, какъвто курс не бе виждан от цели четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,178 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1728 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 август, когато беше на ниво 1,1535 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото има днес, на 9 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,178 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.