Шок във фризьорски салон в Бургас - боядисването по-скъпо с близо 300%

Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на Националната агенция за приходите (НАП), е от фризьорски салон в Бургас, където боядисването е поскъпнало с 291%. Това съобщи директорът "Комуникации" в НАП Анна Митева в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване. "Ако услугата е била около 30 лв., сега би следвало да е около 120 лв. Това е разликата при 291% увеличение“, уточни тя.

ОЩЕ: НАП е наложила санкции за над 100 000 евро по закона за еврото

"Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание", каза тя.

Нарушения и санкции

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. "Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки", отчете Митева. Издадените наказателни постановления към момента са 48, като те са на стойност около 125 000 евро. Очакванията на НАП са следващите дни сумата да нарасне до около 350 000 евро.

ОЩЕ: НАП стартира първата данъчна кампания в евро

Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. "Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота", поясни тя.