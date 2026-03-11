Първи случай на задържани граждани на Иран на границата ни след началото на войната в Близкия изток. Две млади жени бяха задържани при опит да влязат през „Капитан Андреево“ с фалшиви документи за самоличност. Двете момичета, които са на 18 и 19 години, родом от Иран, пристигат на „Капитан Андреево“ в 2 през нощта, като пътнички в автобус по редовна линия Истанбул - София. При проверката представят френски паспорти, които въпреки добрата изработка старши полицай Мирослава Андреева се усъмнява в документите.

Още: Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран

При последващ контрол се разбира, че момичетата бягат от режима на аятоласите. За началото на войната научават по пътя си през Турция. В личния багаж на двете жени са открити истинските им паспорти, в които е имало преправени шенгенски визи и фалшиви печати. В момента жените са в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Любимец.

Още: Кратки новини за войната в Иран: Избити ирански ученици, раненият нов аятолах и петролът (ВИДЕА)

Срещу тях има повдигани обвинения по образувано бързо производство за опита им да влязат у нас с неистински документи. Засега жените не са поискали убежище у нас. Назначената експертиза трябва да потвърди, че френските паспорти на чужденките са фалшиви, след което делото влиза в съда.

Още: 5 европейски държави изграждат бежански центрове в трети държави