Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Първи случай на задържани граждани на Иран на границата ни

11 март 2026, 22:27 часа 481 прочитания 0 коментара
Първи случай на задържани граждани на Иран на границата ни след началото на войната в Близкия изток. Две млади жени бяха задържани при опит да влязат през „Капитан Андреево“ с фалшиви документи за самоличност. Двете момичета, които са на 18 и 19 години, родом от Иран, пристигат на „Капитан Андреево“ в 2 през нощта, като пътнички в автобус по редовна линия Истанбул - София. При проверката представят френски паспорти, които въпреки добрата изработка старши полицай Мирослава Андреева се усъмнява в документите.

При последващ контрол се разбира, че момичетата бягат от режима на аятоласите. За началото на войната научават по пътя си през Турция. В личния багаж на двете жени са открити истинските им паспорти, в които е имало преправени шенгенски визи и фалшиви печати. В момента жените са в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Любимец.

Срещу тях има повдигани обвинения по образувано бързо производство за опита им да влязат у нас с неистински документи. Засега жените не са поискали убежище у нас. Назначената експертиза трябва да потвърди, че френските паспорти на чужденките са фалшиви, след което делото влиза в съда.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
бежанци ГКПП Капитан Андреево война Иран
