Войната в Украйна:

Клисурски призова за спокойствие заради горивата

11 март 2026, 12:31 часа 299 прочитания 0 коментара
При повишаване на цените на петрола сме готови да защитим българските граждани. Важно е да не се прибързва с мерките, но и сме абсолютно готови, ако цените на горивата се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани. Това заяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет.

"В момента цените на суровия петрол на световните пазари са доста чувствителни и претърпяват движение както нагоре, така и надолу. Цената на петрола падна от 120 долара на барел до 90 долара на барел, като снощи е достигнала около 82 долара на барел", посочи той.

По думите му е важно да не се прибързва с мерките. "Премиерът беше в Париж, а аз в Брюксел, където обсъдихме такива мерки с всички наши европейски колеги на ниво министри на финансите и министър- председатели, така че сме в пълна готовност", допълни Клисурски.

По-късно днес ще има заседание на междуведомствената работна група във връзка с мерки, които евентуално би предприела държавата по отношение на промяната на цените на горивата. Освен Клисурски, в него ще участват и представители на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, агенция „Митници“, на „Лукойл“, на Държавния резерв и други държавни структури.

"На нея ще бъде обсъдено и решено за подобни мерки, ако има нужда", уточни финансовият министър. 

 

 

Виолета Иванова
петрол цени на горивата Георги Клисурски
