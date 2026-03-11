"Изядена слама": "Хизбула" обяви военна операция, изстреля стотици ракети по Израел (ВИДЕО)

Ливанската военизирана групировка "Хизбула" обяви началото на нова военна кампания. Операцията е в отговор на израелските атаки, предаде ДПА. Малко след обявялението в сряда вечерта "Хизбула" изстреля голям брой ракети по цели в Израел. Израелските медии съобщиха, че над 100 ракети са били изстреляни към северната част на страната, което е една от най-големите ракетни атаки в рамките на последната ескалация на напрежението.

Наименованието на операцията на Хизбула е „Изядена слама“ и идва от позоваване на сурата Ал-Фил ("Слонът") от Корана. Тя разказва за унищожението на нахлуваща армия, която се опитала да разруши свещеното място Кааба в Мека. Според разказа, божествена намеса победила армията, оставяйки я "като изядена слама". Фразата е използвана и преди в реториката на палестинските съпротивителни движения и често се използва символично, за да опише смазващото поражение на вражеска сила.

WATCH: Northern Israel under heavy Hezbollah rocket barrage. pic.twitter.com/2kQ21WdZT9 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Малко след ракетния обстрел се чуха израелски самолети, прелитащи над ливанската столица Бейрут, които извършиха едновременно най-малко шест въздушни удара, отбелязва ДПА. Експлозиите предизвикаха шокови вълни в целия град, като жителите съобщиха, че взривните вълни са разтърсили прозорците и сградите в няколко квартала. Появиха се и данни за загинали.

