НАП стартира първата данъчна кампания в евро

Националната агенция за приходите (НАП) обяви началото на данъчната кампания за тази година, която е първата в евро след присъединяването на България към еврозоната. Данъчната кампания за 2026 година започна на 10 януари с подаване на данъчни декларации по електронен път и на 12 януари за подаване на декларации в офиси на НАП, като тази година ще мине под знака на еврото, заяви Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации“ в НАП на брифинг.

4000 души вече са подали данъчни декларации

До този момент над 4000 физически лица вече са подали данъчни декларации, като 50 на сто от тях са сторили това по електронен път. Тя подчерта, че стойностите в декларациите, които се обявяват пред НАП за периода до 31 декември 2025 година, се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро.

Това е валидно и за периода на двойно обращение до 31 януари 2026 година, тъй като всички плащания към НАП се извършват безкасово, а двойното обращение се отнася единствено за плащанията в брой, уточни Митова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че през последната година НАП е извършила всички необходими действия, за да подготви системите си за еврото, като системите на агенцията са били в пълна готовност в навечерието на приемането на еврото.

Боряна Георгиева, директор на дирекция "Обслужване“, обясни че през настоящата данъчна кампания няма съществени промени в образеца на декларациите и в начините на подаването им, добавяйки, че крайният срок за подаване на декларациите е до края на април тази година.

Декларации следва да подават физически лица, получили доход, различен от дохода по трудови правоотношения, като ако подадат декларациите си по електронен път и платят задълженията си до 31 март, могат да се възползват от 5 процента отстъпка върху данъка за довнясяне, но в размер не повече от 500 лева, каза тя.

По думите на Георгиева, традиционно в началото на кампанията декларации подават лицата, които имат суми за възстановяване, като обясни, че те трябва да посочат сумата за възстановяване в левове, заедно с банкова сметка и телефон и електронна поща за контакт.

Възстановяването на сумата ще бъде в евро, независимо че стойността в декларацията е посочена в левове, каза тя, добавяйки, че ако лицето избере тази сума да остане за погасяване на задължения, то в хартиения вариант на декларацията трябва само да превалутира сумата в евро, докато ако декларацията се подава по електронен път, това превалутиране ще стане автоматично.