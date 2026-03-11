ФБР: Иран подготвя удари по Калифорния с дронове "Шахед"

ФБР наскоро предупреди полицейските управления в Калифорния за готвен потенциален удар с дронове по западното крайбрежие на САЩ. Това разкрива документ, достъп до който са получили от ABC News. Предупреждението, издадено в края на февруари, гласи, че Иран е планирал изненадваща атака с дронове от неизвестен кораб край брега на САЩ. Цел на нападението вероятно е трябвало да станат неназовани за момента обекти в щата Калифорния.

Предупреждението идва точно в момента, когато администрацията на Тръмп започна продължаващата си атака срещу Ислямската република. Иран отвръща с удари с дронове срещу цели в Близкия изток. Говорителка на офиса на ФБР в Лос Анджелис е отказала коментар за изданието. Белият дом пък не отговори веднага на искането за коментар.

През последните месеци служители на американското разузнаване също така изразиха загриженост относно разширяващото се използване на дронове от мексиканските наркокартели и вероятността технологията да бъде използвана за атаки срещу американски сили и персонал близо до мексиканската граница. „Непотвърден доклад предполага, че неидентифицирани лидери на мексикански картели са разрешили атаки с помощта на безпилотни летателни апарати (БПЛА), носещи експлозиви, срещу американски правоохранителни органи и американски военен персонал по границата между САЩ и Мексико“, според бюлетин от септември 2025 г., прегледан от ABC News. „Този ​​тип атака срещу американски персонал или интереси в Съединените щати би била безпрецедентна, но е пример за правдоподобен сценарий, въпреки че картелите обикновено избягват действия, които биха довели до нежелано внимание или реакции от страна на американските власти“, се казва в документа.

От кабинета на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм заявиха пред ABC News: „Службата за спешна помощ на губернатора работи активно с щатските, местните и федералните служители по сигурността, за да защити нашите общности.“ А шерифският отдел на Лос Анджелис заяви, че „в светлината на настоящите глобални събития“ поддържа „повишено ниво на готовност“.

„От съображения за повишено внимание и като признание за настоящите религиозни обреди, отделът продължи да увеличава патрулите около места за поклонение, културни институции и други важни места в целия окръг“, се казва в изявление на отдела. „Проактивно прегледахме плановете си за разполагане, подобрихме координацията с патрулните си станции и осигурихме допълнителни ресурси, в случай че са необходими“, се казва още в изявлението.

Джон Коен, бивш ръководител на разузнаването в Министерството на вътрешната сигурност, заяви, че е обезпокоен от възможността за война с дронове както от Тихия океан, така и от Мексико. „Знаем, че Иран има широко присъствие в Мексико и Южна Америка, те имат връзки, разполагат с дронове и сега имат стимул да извършват атаки“, казва Коен. „ФБР постъпва разумно, като публикува това предупреждение, за да могат щатските и местните власти да се подготвят и да реагират по-добре на този тип заплахи. Подобна информация е от решаващо значение за правоприлагащите органи“, смята още той.