Управителят на БНБ с първи коментар за политическото напрежение и еврото

България в момента преживява политически напрежения и вълни на обществен натиск. Тези динамики са част от демократичния живот и пораждат интензивен обществен дебат. Но въпреки тези промени стратегическата ориентация към еврото остава запазена. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в изказване по време на Годишната вечеря на Европейския стабилизационен механизъм в Люксембург, информираха от централната банка.

"Въвеждането на еврото изисква политическа отговорност"

Радев отбелязва още, че въвеждането на еврото изисква политическа отговорност и обществено доверие, а не само техническа готовност.

Още: Как да се сдобия с първите си евромонети - кога и къде мога да закупя стартов пакет с евромонети?

Управителят на БНБ посочва, че подкрепа за приемането на еврото съществува в широк политически спектър и е закрепена чрез конституционно мнозинство. Това не е консенсус на единодушие, а консенсус на приемственост - основан на разбирането, че дългосрочната сигурност и просперитет на страната зависят от по-дълбоката европейска интеграция, отбелязва той. Тази приемственост придава стабилност и надеждност на процеса на присъединяване, допълва Радев.

В словото си Димитър Радев посочва още, че България носи важен опит - този на малка, отворена икономика, привикнала да функционира в условията на строга парична дисциплина, да поддържа фискална устойчивост и да се адаптира към външни шокове. Той добавя, че този опит ще бъде ценен принос към Евросистемата и към общите усилия за управление на все по-сложната европейска и глобална среда. Цитирайки Томазо Падоа-Скиопа, един от архитектите на еврото: „Еврото е общност на стабилност и доверие“, Радев посочва, че за България присъединяването към тази общност бележи началото на нов етап от европейското ни развитие - етап, който укрепва нашите институции, подкрепя гражданите и задълбочава ангажимента ни към бъдещето на Европа. Зад всяка техническа подготовка стои една проста истина: еврото е за хората - за техните спестявания, тяхната сигурност и тяхното бъдеще, отбелязва още в изказването си Димитър Радев.

По-рано управителят на БНБ се срещна в Люксембург с управляващия директор на Европейския стабилизационен механизъм (ESM) Пиер Граменя. За първи път в сградата на институцията беше издигнат и българският флаг - символичен жест, който отбелязва предстоящото членство на България като 21-ва държава в механизма след присъединяването ни към еврозоната.

Още: Управителят на БНБ: Българската икономика остава устойчива въпреки външните и вътрешни шокове

Гуверньорът на БНБ участва и в стратегическа дискусия с членовете на Управляващия борд на Европейския стабилизационен механизъм, посветена на приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г., текущата ситуация в страната и бъдещото ни членство в механизма. Димитър Радев остави свое послание в книгата на Европейския стабилизационен механизъм, в което благодари на управляващия директор Пиер Граменя и на целия екип на институцията за отличното партньорство и изрази очаквания за активно взаимодействие в подкрепа на стабилната европейска икономическа рамка.

В рамките на посещението си Димитър Радев се срещна и с българските експерти, които работят в структурите на Европейския стабилизационен механизъм, сред които и членовете на борда на институцията Калин Анев Янсе, член на УС и главен финансов директор, и Яна Джонева, главен оперативен директор и член на УС на Европейския стабилизационен механизъм.