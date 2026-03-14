Вучич: Сърбия се готви за нападение от Хърватия, Албания и Косово

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград следи отблизо военното сътрудничество между Хърватия, Албания и Косово и че Сърбия се готви за потенциална атака. "Те чакат подходящия момент. Ние се готвим за тяхната атака", каза Вучич в интервю за Радио и телевизия Сърбия (RTS). Изявлението му беше цитирано от турската Анадолска агенция.

Вучич споменава декларацията за сътрудничество в отбраната, която бе през март миналата година от Хърватия, Албания и Косово.

Говорейки за отбранителния потенциал на Сърбия, Вучич отбеляза, че страната има на въоръжение китайски хиперзвукови ракети. "Разполагаме с китайски хиперзвукови ракети "въздух-земя" с обхват до 400 километра", каза той, добавяйки, че това са едни от най-модерните оръжейни системи.

При това Вучич заяви още, че Сърбия поддържа добри отношения с НАТО, но същевременно продължава да следва политика на военен неутралитет.

Вучич сравни ударите срещу Иран с бомбардировките над Югославия през 1999 г.