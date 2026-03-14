Украйна остро към Иран: Това заплаха на серийни убийци ли е?

След като по-рано в днешния ден Иран заплаши, че ще разглежда вече цяла Украйна като легитимна цел за атаки, реакцията от страна на Киев не се забави. От Министерството на външните работи на Украйна отговориха моментално, отбелязвайки, че заявлението на иранските официални лица изглежда като оправдание на серийни убийци, които търсят извинение за престъпленията си. Иран заплаши: Цяла Украйна е легитимна цел за атаки

От украинското външно министерство светкавично напомниха, че Техеран още от началото на руската инвазия оказва военна помощ на Русия в нейните престъпления спрямо украинския народ като й доставя свои дронове и технологии.

"В този контекст е абсурдно някои представители на този режим да заплашват Украйна и дори да се позовават на правото на самозащита, залегнало в член 51 от Устава на ООН. Това е все едно сериен убиец да оправдава престъпленията си, цитирайки наказателния кодекс", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий на брифинг.