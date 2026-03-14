Градинският хибискус ще цъфти непрекъснато през цялото лято, ако започнете да торите през март

Как да се грижим за хибискуса, за да осигурим дълготраен цъфтеж?

Градинският хибискус украсява лятната ви градина с каскада от големи, пъстри цветове. Самият храст не е особено взискателен, но за да сте сигурни, че цветовете му ще продължат възможно най-дълго, трябва да му осигурите специфични условия. Може ли хибискусът да цъфти повторно? Колко дълго цъфти в градината? Какъв е най-добрият начин да го наторите? Днес ще отговорим на тези въпроси.

Колко дълго цъфти градинският хибискус?

Градинският хибискус, или по-скоро сирийската роза (Hibiscus syriacus), е вид ориенталски храст, който през топлите месеци радва окото ни с големите си, камбанковидни цветове в много различни цветови разновидности. Точният период на цъфтеж може леко да варира в зависимост от региона и преобладаващите метеорологични условия. Обикновено се пада между юли и септември/октомври.

Струва си да се отбележи, че отделните цветове на градинския хибискус са краткотрайни – те издържат само 1-2 дни на растението. Въпреки това, през целия сезон хибискусът произвежда множество нови пъпки по издънките от текущата година. Нови цветове се появяват последователно до есента, създавайки впечатление за непрекъснат цъфтеж. Това не е повтарящ се цъфтеж в смисъл на вълни като при розите, а по-скоро непрекъснат цъфтеж през целия сезон.

Как да се грижим за хибискуса, за да осигурим дълготраен цъфтеж?

Хибискусът не е труден за отглеждане, ако просто запомните няколко прости правила за грижа, за да осигурите красив цъфтеж през цялото лято:

Местоположение - слънчево или леко засенчено. Поне няколко часа пряка слънчева светлина дневно са необходими за обилен цъфтеж.

Почва - за предпочитане плодородна, добре дренирана и умерено влажна с леко киселинно pH. Хибискусът не понася застояла вода в корените.

Поливане - През пролетта е достатъчно поливане веднъж на всеки две седмици (в зависимост от валежите), докато през лятото, по време на горещи и сухи периоди, е най-добре да се полива на всеки 1-2 дни. Винаги директно под корена.

Подрязване - Хибискусът цъфти върху издънките от текущата година, така че е най-добре да се подрязва в началото на пролетта. Скъсете издънките с около 1/3 от дължината им и отстранете всички слаби или болни клони.

Как да торите хибискус?

От пролетта до началото на август можете да прилагате тор за цъфтящи растения на всеки 3-4 седмици. Хибискусът реагира много добре и на органични торове, така че можете да го наторите с неща като компост, биохумус или оборски тор.

Естествени, домашно приготвени стимуланти за цъфтеж, като тези, направени от утайка от кафе, бананови обелки и дървесна пепел или базалтово брашно, също работят добре за отглеждане на хибискус в градината. Просто поставете всички съставки в голяма кофа, залейте с пет литра вода, покрийте и оставете да престои 24 часа. След това просто прецедете разтвора и полейте почвата около хибискуса с получената течност.

Можете също да поръсите сирийските рози със суха утайка от кафе или чай. Трябва да използвате около половин чаша наведнъж. След разпръскване е добре да го смесите с горния слой почва и след това да го полеете.

