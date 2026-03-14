И Япония иска украински дронове за собствена отбрана

Япония обмисля използването на произведени в Украйна дронове камикадзе, за да засили отбранителните си способности. Украйна вече е обсъдила въпроса с Япония като идеята е да има размяна на украинските технологии за борба с дроновете срещу оръжия, които може да предостави Токио. Това съобщи Kyodo news, цитирайки два източника, включително дипломатически представител.

Пред японското правителство стои като вариант и придобиване на дронове от Израел, но по всяка вероятност вариантът с Украйна ще се разглежда като по-благоприятен предвид критиките по адрес на действията на Израел в Ивицата Газа.

Японската медия посочва, че украинските дронове са известни с далечния си обсег и устойчивост на електронни противодействия.

"Докато Япония има ограничен опит с дроновете, то Украйна многократно е модернизирала своите за кратък период от време въз основа на истински боен опит, което ги прави изключително ефективни", казва пред изданието източник от японското Министерство на отбраната.

