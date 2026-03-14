Иран уверява: Моджтаба Хаменей си е наред, въпреки че не се появява. Предупреждения за удари срещу американски фабрики

14 март 2026, 22:46 часа 190 прочитания 0 коментара
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви пред американска телевизия, че "няма проблеми" с новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, който все още не се е появил публично след като пое поста на загиналия си баща. "Има много подобни твърдения. Предполагам, че ще се убедят, че няма проблем с новия върховен лидер", заяви министърът пред MSNow в отговор на въпрос за състоянието на Хаменей, за който се знае, че е ранен при удар.

"Той изпълнява задълженията си в съответствие с Конституцията и ще продължи да го прави", добави Арагчи, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Припомняме, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви вчера, че новият върховен лидер на Иран е "ранен" и вероятно "обезобразен". Също така САЩ обявиха, че предлагат 10 милиона долара награда за информация, която ще позволи да се разбере къде се намират десет от най-висшите ирански лидери, сред които и Моджтаба Хаменей.

Неговата единствена досега публична поява беше съобщение, прочетено от водещ по държавната телевизия в четвъртък, в което той обеща да отмъсти за американските и израелските атаки.

Междувременно Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е предупредил САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и е призовал хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове, предаде Ройтерс, като се позовава на ирански държавни медии.

Елена Страхилова Отговорен редактор
война Иран Абас Арагчи Моджтаба Хаменей
