Лайфстайл:

Руски писъци: 280 украински дрона днес срещу Русия, от тях 47 директно към Москва*

14 март 2026, 22:31 часа 434 прочитания 0 коментара
Руското военно министерство обяви тази вечер, 14 март, в официалния си канал в Telegram, че в рамките на днешния ден Русия е била атакувана от близо 300 украински дрона, немалка част от които са се насочили към Москва.

Между 11:00 и 21:00 часа московско време, руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали 280 украински дрона над Брянска, Калужка, Белгородска, Тверска, Смоленска и Курска области, над Краснодарския край и Московска област, се казва в съобщението.

47 от безпилотните летателни апарати са летели към руската столица. * Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин уточни в канала си в Телеграм, че са свалени още 17 дрона, летящи към руската столица, с което вече стават общо 64.

Междувременно контролираната от Кремъл информационна агенция РИА Новости съобщи, че отново има ограничения на московските летища Внуково, Домодедово и Жуковски.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Москва Русия дронове война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес