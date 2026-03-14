Руски писъци: 280 украински дрона днес срещу Русия, от тях 47 директно към Москва*

Руското военно министерство обяви тази вечер, 14 март, в официалния си канал в Telegram, че в рамките на днешния ден Русия е била атакувана от близо 300 украински дрона, немалка част от които са се насочили към Москва.

Между 11:00 и 21:00 часа московско време, руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали 280 украински дрона над Брянска, Калужка, Белгородска, Тверска, Смоленска и Курска области, над Краснодарския край и Московска област, се казва в съобщението.

47 от безпилотните летателни апарати са летели към руската столица. * Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин уточни в канала си в Телеграм, че са свалени още 17 дрона, летящи към руската столица, с което вече стават общо 64.

Междувременно контролираната от Кремъл информационна агенция РИА Новости съобщи, че отново има ограничения на московските летища Внуково, Домодедово и Жуковски.

