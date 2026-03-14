Зеленски: Ето как бих искал да ме запомнят украинците (ВИДЕО)

14 март 2026, 23:22 часа
По време на посещението си в Париж украинският президент Володимир Зеленски даде интервю за френското радио France Inter и един от въпросите, на които бе помолен да отговори, бе за това как би искал да бъде запомнен от сънародниците си и в учебниците по история.

"Разбира се, бих искал да бъда запомнен от моя народ по положителен начин. Безспорно аз съм жив човек. Но най-малкото правя всичко възможно, за да гарантирам, че няма да загубим тази война. Много искам да победим. Мисля, че защитата на нашата независимост вече е победа за нашата държава. А какво друго можем да направим, зависи не само от украинците", каза Зеленски.

"Е, ще видим как ще ме запомнят. Мисля, че е много важно децата и внуците ми – наистина искам да имам внуци – да живеят в Украйна. Наистина искам, когато си спомнят за мен, да не се срамуват", каза още той, като добави, че президентът носи голяма отговорност.

Елена Страхилова
