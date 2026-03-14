Зеленски: Ето как бих искал да ме запомнят украинците (ВИДЕО)

По време на посещението си в Париж украинският президент Володимир Зеленски даде интервю за френското радио France Inter и един от въпросите, на които бе помолен да отговори, бе за това как би искал да бъде запомнен от сънародниците си и в учебниците по история.

"Разбира се, бих искал да бъда запомнен от моя народ по положителен начин. Безспорно аз съм жив човек. Но най-малкото правя всичко възможно, за да гарантирам, че няма да загубим тази война. Много искам да победим. Мисля, че защитата на нашата независимост вече е победа за нашата държава. А какво друго можем да направим, зависи не само от украинците", каза Зеленски.

"Е, ще видим как ще ме запомнят. Мисля, че е много важно децата и внуците ми – наистина искам да имам внуци – да живеят в Украйна. Наистина искам, когато си спомнят за мен, да не се срамуват", каза още той, като добави, че президентът носи голяма отговорност.

"J'espère que ma nation pourra se rappeler de moi positivement", confie Volodymyr Zelensky (@ZelenskyyUa) pic.twitter.com/c9rgUwOCHk — France Inter (@franceinter) March 13, 2026

