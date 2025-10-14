Войната в Украйна:

В Турция заостриха вниманието колко незаконни евро са иззети по българската граница

Турското издание Yeni Akit обръща внимание на данните на Агенция "Митници" за конфискувания обем недекларирани пари в брой, които иначе биха преминали през българската граница. Общо 67 500 068 лева (34 512 236,75 евро) недекларирана валута са открили и задържали митническите служители за периода от началото на 2023 г. до август 2025 г. - Агенция "Митници" го обяви на форума "Осигуряване на сигурност в прехода към еврозоната", проведен в София. Форумът беше организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи (МВР).

В последните години Агенция "Митници" въведе ясна процедура за временно задържане на парични средства, когато задължението за деклариране не е изпълнено или има основателни съмнения за престъпен произход. При особено големи размери на недекларирана валута се прилагат по-строги наказания, включително лишаване от свобода и глоба в размер на 20% от сумата. В случаите, когато не се установи законен произход на средствата, се предвижда и конфискация.

"Борбата срещу изпирането на пари остава сред водещите приоритети на Агенция "Митници" в контекста на засилените контролни мерки и подготовката на страната за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.", пише в официалния сайт на агенцията за събитието.

