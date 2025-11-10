Вече е ясно кога ще заредят банкоматите в България с евро

Зареждането на банкоматите с евро ще се извърши в нощта на 1 януари, съобщи Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. По думите му, още на сутринта всеки ще може да тегли евро банкноти.

Бакалов припомни призива на банковите институции:

"Всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка и в новогодишната нощ те автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро."

Левовете в сметки

Той допълни, че процесът по внасяне на левовете постепенно се засилва:

"Виждаме все още едно по-плахо, но очаквам в последните 50 и няколко дена да се засили този процес във всички банкови салони. Хората да внесат своите средства, защото това е безплатно при повечето банки, за да може на 1 януари 2026 година автоматично, безплатно, по фиксинга, който е обявен, без никакво участие на самия потребител, банките да обменят левовете на гражданите в евро."

Банкерът подчерта, че това е най-удобният начин за конвертиране:

"Това е единственият начин да стане без никакви усилия. След 1 януари пак е безплатно и пак е фиксинг, но очакванията ни са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които типично в последния момент ще се сетят, че трябва и това да свършат. Може да се получат струпвания, за които ние по всякакъв начин се опитваме да предупредим рано хората, за да не се случва това нещо."

Той увери, че няма нужда от предварителна обмяна на валута:

"Няма необходимост да се сменят левове в евро сега. Все още официалната валута в България е българският лев и хората могат да се разплащат до 31 декември спокойно с български лев."