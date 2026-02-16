Гърция с програма за безплатни почивки, включително за българи

За поредна година гръцкото министерство на труда пуска програма за безплатни почивки.
Правителството в южната ни съседка отново финансира програмата "Туризъм за всички", по която се издават безплатни ваучери за почивка.
Програмата не е само за гърци, за нея могат да кандидатстват и чужденци, включително българи, стига да изпълняват изискванията за местожителство и месторабота. Тоест, за безплатна почивка могат да кандидатстват чужденци, които живеят и работят в Гърция, както и тези, които получават гръцки пенсии.
Условията
Пенсионерите и многодетните семейства са с предимство.
Ваучерите позволяват безплатни нощувки, като броят им зависи от периода на желаната почивка, както и района, където ще се почива.
Безплатните нощувки са валидни за цялото семейство.
С цел да бъдат подпомогнат туризмът в райони, засегнати от бедствия, там нощувките могат да достигнат и до 10.
Има обаче изрично правило, че вваучери могат да се ползват до края на годината и в месеците извън туристическия сезон, предаде БНР.
Същата програма предвижда и помощ до 17 500 евро за млади хора до 29-годишна възраст, които не работят, но са предприемчиви и ще използват финансирането, за да започнат свой бизнес.