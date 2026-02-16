"Епстийн знаеше прекалено много!": Бой между Брад Пит и Том Круз разгневи Холивуд (ВИДЕО)

Огромен скандал се разрази в Холивуд, след като в интернет изтече видео, в което Том Круз и Брад Пит се бият заради смъртта на Джефри Епстийн. Става дума за клип, показващ двамата актьори да си разменят удари в сцена като от екшън филм. Това не е трейлър за нов блокбастър и всъщност не са Пит и Круз, въпреки че много приличат на тях. Видеото е толкова реалистично, че най-ясният знак, че е направено с AI, е диалогът. "Ти уби Джефри Епстийн, животно! Той беше добър човек!", казва Пит, докато удря Круз. "Той знаеше прекалено много за руската ни операция. Трябваше да умре. А сега ще умреш и ти", отговаря Круз.

Може да се разбере защо най-известната търговска организация в Холивуд не е доволна от това. Сцената е създадена с помощта на Seedance 2.0, нов модел за генериране на видео с изкуствен интелект, пуснат в четвъртък от ByteDance, китайската компания майка на TikTok.

Инструментът и хиперреалистичните видеоклипове на холивудски актьори и персонажи, които потребителите създават с него, станаха вирусни в Китай и сега привличат вниманието на американците. "Това се случва бързо", каза Илон Мъск в отговор на видеоклип, създаден със Seedance и публикуван в X, като се позова на скоростта, с която напредва изкуственият интелект. "Свършени сме", каза друг потребител на X.

В друго видео пък Брад Пит и Том Круз обединяват сили, за да се бият с робот.

Реакцията на американците напомня на шума около DeepSeek, китайска компания, която през януари миналата година представи модел за изкуствен интелект, който се конкурираше с ChatGPT на OpenAI и други водещи модели, шокирайки най-големите имена в Силициевата долина и засилвайки конкуренцията между САЩ и Китай в надпреварата за доминиране в иновациите в областта на изкуствения интелект.

Seedance 2.0 е поредният удар по американските компании за изкуствен интелект. Мултимодалните му възможности обхващат текстови, изобразителни, аудио и видео входни данни и дават на създателите контрол над показатели като осветление, сенки и движение на камерата. В друга популярна сцена дийпфейк версия на Уолтър Уайт – главният персонаж от сериала "Breaking Bad", сочи директно към зрителя и казва: "Мислиш, че държиш контрола?".

Напрежение в индустрията

Асоциацията на филмопроизводителите (Motion Picture Association), търговската група, представляваща големите холивудски студия и стрийминг услуги, публикува в четвъртък изявление, в което обвинява ByteDance в "масово" нарушение "за един ден". "С пускането на услуга, която функционира без значими предпазни мерки срещу нарушения, ByteDance пренебрегва утвърденото авторско право, което защитава правата на творците и подкрепя милиони американски работни места. ByteDance трябва незабавно да прекрати нарушаващата дейност", заяви в изявление Чарли Ривкин, председател и главен изпълнителен директор на MPA.

Инструментът за генериране на видео с изкуствен интелект на OpenAI, Sora, който може да създава и AI версии на актьори и герои, също повдигна въпроси, свързани с авторското право. Както при много от най-новите инструменти на изкуствения интелект, обаче, може да е трудно да се предприемат каквито и да било действия, които да се противопоставят на ситуацията, пише "Business Insider".

