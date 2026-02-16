Любопитно:

Магнитни бури през седмицата 16-22 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Магнитни бури през седмицата 16-22 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 16 до 22 февруари 2026 г. ще има най-малко един ден с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 16 февруари ще бъде от степен 4,9, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е - 5. 

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 16 февруари 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 4,9. Това означава, че днес геомагнитната активност ще е повишена и това може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 16.02.26 - 22.02.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 16 февруари стойността на Кр индекса ще е - 5, на 17 февруари - 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Feb 16 - 5

2026 Feb 17 - 4

2026 Feb 18 - 3

2026 Feb 19 - 3

2026 Feb 20 - 2

2026 Feb 21 - 2

2026 Feb 22 - 2

