Повишаване на сигурността: Експерт за мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване

"Отваряне на вратата за част от хората да получат по-добро инвестиране на средствата, ако желаят и същевременно повишаване на сигурността на системата". Така Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване определи приетите на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване. Тя уточни, че това е закон, по който е работено повече от две години.

Няма риск за спестяванията

Несторова обърна внимание, че законопроектът е минал през детайлен анализ на Икономическия и социален съвет към парламента и по него са работили много експерти от Министерство на финансите, от Министерство на труда и социалната политика и от Комисията по финансов надзор.

"Секторът направи огромно количество математически анализи. Направихме над 500 хиляди математически симулации на възможни развития на портфейли. Това е възможност за развитие на системата и нейното подобряване, а не промяна, която я деструктурира или поставя на риск спестяванията на гражданите", добави Несторова.

Мнението на синдикатите

Тя обърна внимание, че КНСБ са направили повече от 20 страници позитивно становище, синдикатът, който се е въздържал на тристранката, е "Подкрепа". Тхните аргументи са предимно политически. Те сякаш имат проблеми с това да има капиталови стълбове и хората да могат да спестяват различни средства по принцип", заяви Несторова.

