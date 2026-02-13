Със закон: Освобождават от наказателна отговорност поляците, биещи се в защита на Украйна

Полският парламент – Сейма, прие закон за освобождаване от наказателна отговорност на граждани на страната, които доброволно участват в защитата на свободата и независимостта на Украйна. За документа са гласували 406 депутати, против – едва 4. 19 народни представители са се въздържали, съобщава агенция PAP. Законът позволява също така да се вземе предвид бойният опит на такива доброволци в системата на военното управление. Авторите на инициативата подчертават, че нормите не насърчават участието в бойни действия, а само изключват наказателно преследване.

Амнистията се отнася за деяния, извършени от 24 февруари 2022 г. до 31 декември 2026 г., и се отнася само за служба във въоръжените сили на Украйна. Тя не засяга участието в наемни въоръжени формирования.

След завръщането си в Полша доброволецът е длъжен да подаде писмена декларация до министъра на националната отбрана с данни за срока на служба, отбелязва PAP. Информацията получава статут на служебна тайна, а за лъжливи показания се предвижда наказателна отговорност.

