Руската централна банка неочаквано промени основната лихва

Руската централна банка понижи днес основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 15,5 на сто и даде сигнал за възможни допълнителни намаления в опит да подкрепи забавящата се икономика на фона на продължаващите военни разходи и високата цена на кредитирането. Решението на банката се счита за изненадващо, тъй като повечето анализатори не очакваха промяна в лихвените нива.

Още понижения?

"Руската централна банка ще оцени необходимостта от по-нататъшно понижение на основния лихвен процент на предстоящите си заседания в зависимост от устойчивостта на забавянето на инфлацията и динамиката на инфлационните очаквания“, се посочва в изявление на институцията.

Според базовия сценарий средният основен лихвен процент през 2026 г. ще бъде в диапазона 13,5–14,5 на сто на годишна база.

Руската икономиката се оказа изключително устойчива през първите три години на конфликта, въпреки западните санкции. През миналата година обаче започна осезаем спад, след като централната банка повиши лихвите в опит да ограничи инфлационния натиск.

Правителството прогнозира икономически растеж от 1,3 на сто през настоящата година след увеличение от 1,0 на сто през 2025 г. Централната банка очаква ръст в диапазона 0,5–1,5 на сто.

Регулаторът предвижда годишната инфлация да се понижи до 4,5–5,5 на сто през 2026 г., но предупреди за ускоряване на ценовия натиск в началото на годината. От началото на годината цените са нараснали с 2,1 на сто, като годишната инфлация достига 6,5 на сто.

Според централната банка повишаването на данъка върху добавената стойност (ДДС), увеличението на акцизите, индексацията на регулираните цени и тарифи, както и корекциите при цените на плодовете и зеленчуците са довели до „временно, но значително ускорение“ на инфлацията през януари.