Външният дълг на Русия изхвърча над граница, невиждана от 20 години

Външният дълг на Русия достигна до ниво, което не е виждано от 20 години т.е. от втория президентски мандат на руския диктатор Владимир Путин. Дългът на Руската федерация вече е надхвърлил 60 млрд. долара - това става ясно от данни на сайта на руското финансово министерство.

Още: Руският бюджетен дефицит: За 1 месец толкова, колкото Кремъл чакаше за 6 месеца

Към 1 февруари 2026 г. външният държавен дълг на Русия възлиза на 61,9 милиарда долара. Последният път, когато границата от 60 млрд. долара за руския външен дълг беше надхвърлена, беше през 2006 година. Тогава той достигна 76,5 млрд. долара.

Според Руската централна банка общият външен дълг на Русия - т.е. не само държавният, а и тези на руския частен бизнес и руските банки, възлиза на 319,8 милиарда долара в началото на 2026 г. За годината той се е увеличил с 10,4%, или 30 милиарда долара. Централната банка на Руската федерация отбелязва, че това увеличение се дължи на преоценката на пасивите на фона на укрепването на рублата и вземането на нови финансови заеми.

Още: Руската икономика най-накрая навлезе в стагнация: Може ли Путин да продължи да воюва