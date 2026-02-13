Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че войната в Украйна ще приключи едва когато Русия бъде изтощена поне икономически, а за предпочитане - и военно. В реч на Конференцията по сигурността в Мюнхен той заяви, че Германия е готова за преговори, ако диалогът има смисъл, но за американската страна е ясно, че Москва все още не е готова да се ангажира сериозно.
Мерц счита, че Русия трябва да разбере, че продължаването на войната, която диктаторът Владимир Путин подпали през февруари 2022 г., не е от полза. Тя вече трае по-дълго от Втората световна война, а Западът кара Кремъл да прави сериозни разходи заради санкциите, отбеляза лидерът на правителството в Берлин: Числото 1418: Митът, поддържащ войната на Русия в Украйна, рухна грандиозно.
Войната може да бъде прекратена само чрез съвместните усилия на САЩ, Европа и Украйна, заяви Мерц. Той отбеляза: "Ще направим Бундесвера най-силната армия в Европа веднага щом можем".
Мерц: Китай вече се мери със САЩ, а Европа е по-мощна от Русия икономически, но не се възползва
Канцлерът също така каза, че светът вече не е еднополюсен - лидерството на САЩ е подложено на изпитание, докато Китай става все по-силен и може да се мери с Америка във военно отношение.
Historic speech by Friedrich Merz: “We will make the Bundeswehr the strongest army in Europe as soon as we can”— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026
Speaking about Russia, the German chancellor stressed that the war against Ukraine must be stopped.
He believes Moscow must understand that continuing the war is not… pic.twitter.com/AMfQPr8RtB
В същото време икономиката на ЕС е почти десет пъти по-голяма от тази на Русия, но Европа не използва напълно потенциала си, смята Мерц.
В обръщение към балканските страни той призна, че ЕС забавя процеса на разширяване, и обеща да преразгледа подхода и да продължи да настоява за членството въпреки съпротивата в рамките на блока.
Германският канцлер добави, че свободата вече не е гарантирана – тя трябва да бъде защитавана.
