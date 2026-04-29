Барселона може наистина да си върне играч от Висшата лига

Явно в Барселона се задава много интересно трансферно лято. Финансовите проблеми, с които каталунският гиган се бореше са останали в миналото и сега ръководтсвото на "блаугранас" се подготвя за силна лятна селекция. Един от постовете, на които Барселона трябва да се подсили е левият краен защитник, тъй като обичайният титуляр Алехандро Балде често е контузен, а резервите не са достатъчно класни, за да поддържат високо ниво през голяма част от сезона. За целта на "Камп Ноу" може да се завърне Марк Кукурея.

Макр Кукурея трудно би отказал оферта от Барселона

На Острова от известно време се говори за завръщане на Кукурея в Барселона. Но вече има основателна причина да се вярва на слуховете. Причината за това е, че испанецът сам разкри, че мисли за дома си често и не изключва завръщане в Каталуния. В скорошно интервю той подчерта, че е щастлив в Челси, но обясни, че би му било трудно да откаже оферта от Барселона.

Още: Фаворити за Ман Сити и Ливърпул са новите кандидати за треньор на Челси

"Барселона е моят дом, там е моето семейство"

"Винаги мислиш за завръщане у дома. Барселона е моят дом, там е моето семейство и семейството на съпругата ми. Ако подобна възможност се появи, би било трудно да я отхвърля, но това е решение, което трябва да взема заедно със семейството си", заяви Кукурея. Той пристигна в Челси през лятото на 2022 г. от Брайтън срещу 65.3 милиона евро. Началото в лондонския клуб беше трудно за него, като в първия си сезон не успя да се наложи като титуляр. След това постепенно изчисти играта си от грешки и се стабилизира. А доброто му представяне на Евро 2024 затвърди статуса му на един от най-добрите леви бекове в света.

Още: Рашфорд може да се завърне във Висшата лига, но не в Ман Юнайтед, ако Барселона не го привлече за постоянно