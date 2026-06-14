Награди за телевизиите в България: Кой какво спечели

Лора Инджова, Давид Сукнаров, предаването "Култура БГ" и форматът "Без багаж" са лауреатите в шестнадесетото издание на конкурса "Награди за телевизионна журналистика Свети Влас" за 2025 г., които бяха раздадени тази вечер в морския град. Тъй като миналата година форумът не се проведе, организаторите от сдружение "Кръг 11" използваха повода, за да присъдят и Голямата награда за телевизионна журналистика за 2024 г., която отиде при Цветанка Ризова.

Кореспондентът на Българската национална телевизия в Бургас Давид Сукнаров получи специалната награда на името на Иван Гарелов. "Малко ми е неудобно, че получавам приза в компанията на толкова опитни и доказани журналисти. Доколкото знам, съм номиниран за репортажите, правени в бедствените ситуации. Те се оказаха доста в нашия регион. Всеки път, когато тръгваме към такива места, близките ми ме питат защо го правим, а аз им отговарям, че трябва да има някой, който да покаже какво се случва, защо се случва и какво да направим, за да не се случва. Благодаря на БНТ за възможността да показваме тези истории. Благодаря и на моя оператор Мила Николова, която угажда на всички мои прищявки", каза журналистът, цитиран от БТА.

Антони Георгиев връчи втората специална награда за вечерта. Получи я предаването "Култура БГ" на Българска национална телевизия, чийто представители на място бяха водещата Александра Гюзелева и редакторът Валерия Цветанова. Гюзелева благодари на Вяра Анкова, при чието управление бе стартирано предаването. "В България се случват прекрасни неща. За нас е дълг и удоволствие да ги отразяваме", допълни редакторът на предаването Валерия Цветанова. "Изключително щастлива съм, че две от отличията таиз вечер идват в Българска национална телевизия", заяви генералният директор на медията Милена Милотинова и поздрави колегите си.

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Екатерина Личева връчи третата специална награда за предаването "Без багаж". Неговата създателка Биляна Траянова обяви, че тази година брандът "Без багаж" празнува 20 години и че от 2019 г. се разпространява на пет континента. "Излъчват ни BBC, NBC, националната телевизия на Гърция, Испания, Бразилия, на 42 територии. Искам да благодаря на хората, които ме номинираха, защото съм нежеланото дете на българската телевизия с толкова много затворени врати, които тази вечер се оказаха и онзи двигател, който ме изпрати да търся варианти да сбъдна мечтата си", каза още тя и допълни, че наградата ѝ е резултат от къртовски труд, който не е подплатен с гръб и финансиране и е постигнал световен рекорд, обявен в Кан. Биляна Траянова посвети наградата си на младите хора в залата, които са в началото на кариерата си с пожелание да не се отказват от мечтите си и винаги да пътуват "без багаж".

Кулминацията на вечерта бе обявяването на двете големи награди за последните две години. Първата за 2024 г. за Цветанка Ризова от bTV връчи Копринка Червенкова. "Напоследък приемам наградите като знак, че трябва да продължавам да правя това, което правя", каза Ризова и допълни, че един от моментите, в които е разбрала, че наистина си върши работата, е бил, когато младо семейство с две малки деца се спира при нея и й казва: "Благодаря ви от тяхно име за това, което правите за тях".

Голямата награда за 2025 г. от ръцете на Стефан Димитров получи Лора Инджова от "Нова телевизия". "Не очаквах. Не защото не полагам усилия, не защото не питам. Не защото не съм преборила автоцензурата в годините. Не защото нямам прекрасен екип, с който работя. Просто защото има и други мои колеги, които много заслужават тази награда. С удоволствие бих я споделила, по-особено с моята колежка Вероника Димитрова, тъй като ние сме едно телевизионно семейство", заяви Индожва и допълни: "Пожелавам си на следващата дискусия да си признаем, че сме преодолели недостатъците на телевизионната журналистика. Не всички, за да не губим представа за себе си. И да питаме, и да слушаме съвестта си. Пожелавам го на всички вас, които сте тук. Сигурна съм, че го правите всеки ден."

Журито на наградите тази година бе съставено от председателя доц. Георги Лозанов и членовете Копринка Червенкова, Стефан Димитров, проф. Боян Знеполски, Антони Георгиев.

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Вечерта с водещ Бойко Василев започна с напомнянето за две големи липси на форума. Първата от тях бе на Любен Дилов-син. В негова памет публиката имаше възможност да гледа кратко видео с архивни кадри от негови телевизионни участия през годините. Другият филм бе съставен от архивни снимки и телевизионни кадри с идеолога и създател на сдружението "Кръг 11" Иван Гарелов.

Бъдещето на медиите

Темата за "Телевизия извън телевизията" чрез навлизането на нови дигитални платформи и как те променят начините, по които аудиторията ги консумира, беше в основата на професионална дискусия, провела се в курортния град Свети Влас. Тя беше част от програмата на 16-ите Награди за телевизионна журналистика "Свети Влас 2026", организирани от сдружение "Кръг 11".

Журналистът и преподавател в катедрата за медии и обществени комуникации на УНСС Весислава Антонова коментира, че традиционните медии са загубили монопола си върху информацията, но имат шанс да спечелят монопола върху доверието. Тя анализира състоянието на медийната екосистема и трансформацията на традиционните канали, цитирайки няколко големи международни изследвания и допълни, че ролята на традиционните и на доказано качествените медии е изключително важна за повишаването на доверието на хората в информацията.

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По думите на доц. д-р Мила Минева, социолог и преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", икономиката на емоциите и Фейсбук балоните подменят реалната картина на обществото. Тя посочи, че "ние непрекъснато преработваме информацията именно през емоцията", като подчерта, че това се отнася не само до медийното съдържание, но и до политическите процеси.

Според журналиста и медиен експерт Орлин Спасов подкастите вече не са просто алтернативна медийна форма, а ясно видима част от една нова, конкурентна екосистема, която започва да се развива паралелно и все по-успешно спрямо традиционните телевизионни канали. Той допълни, че възходът на подкастите и новите аудиовизуални формати не може да се разбере извън кризите в традиционната телевизионна журналистика, които постепенно отварят пространство за алтернативни медийни практики.

"Живеем в свят, в който сме форматирани от социалните мрежи. Затова и потреблението на кратки и дълги форми зависи от информационния "балон", в който се намира аудиторията." Това коментира журналистът Бойко Василев по време на дискусията. Той постави под въпрос характера на подкастите като журналистически формат.

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев заяви, че е време за възстановяване на въпросите към властимащите в телевизионния ефир и изобщо в медиите. "Отказът от участие е един от най-силните регулатори на управляващите да не отговарят на въпроси", допълни той. В изказването си Вълчев акцентира върху необходимостта от защита на качеството, редакционната отговорност и професионалното уважение в медийната среда. Той посочи, че присъствието му на форума е свидетелство за уважението на БТА към работата на телевизиите и журналистите в тях.

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