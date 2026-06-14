Мария Брестничка: От трибуната на Народното събрание получихме насоки какво е правилното семейство

Във връзка с "Шествието на семейството", което тази година се случи под егидата на Софийската митрополия, гражданският активист и правозащитник, част от НМД (Националната мрежа за децата) Мария Брестничка публикува позиция в личната си страница във Facebook - ОЩЕ: Княгиня Калина реши да защитава "традиционните ценности". Посланието от "София Прайд" - имаме равни права (ВИДЕО)

Скъпи сънародници,

От трибуната на Народното събрание получихме насоки какво е правилното семейство.

Ако сте пропуснали, беше ни казано, че ако нямате граждански брак (като всяко трето семейство в България), не сте семейство. Ако сте самотен родител с дете (като всяко пето), не сте семейство. Или ако имате деца от два различни брака, пак не сте семейство. Не сте семейство и ако сте осиновили дете. Нито пък ако сте баба, грижеща се за внучетата си. Или ако от семейството ви е част някой от тези 30% от българските граждани, които не се самоопределят като "християни".

Това е заявка, че семейство е само това, което партията определи, че е.

Искам да напомня, че работата на един политик и една политическа партия не е да определя кое семейство е достатъчно правилно, достатъчно морално и достатъчно достойно за уважение.

Работата му е да направи така, че в България всяко дете да може да има най-добрите възможности за живот и развитие.

Благодаря.