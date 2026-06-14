Не живеем в държава, а във фейлетон

Понеже от години образованието ни накуцва, а младите (въпреки хвалбите с високите оценки на матурите по български език и литература), вече не четат, да припомним най-общо какво е фейлетон. Ето какво пише в Речник на българския език: “Фейлетонът е литературен и журналистически жанр, който използва хумор, ирония и сатира, за да осмива обществени, политически или битови недъзи. Отличава се със своята актуалност и злободневност, съчетавайки художествена измислица с публицистични коментари“. Откакто партията на експрезидента и настоящ премиер Румен Радев "Прогресивна България" управлява, живеем не в държава, а във фейлетон.

Кое не е така?

И наистина, кое не е така: От самото начало щом някой от прогресистите (а често и самият премиер) си отвори устата, неизменно изтърсва нещо, от което човек го избива на хумор, ирония и сатира. Лъсват обществени, най-често политически, рефлекиращи директно в бита ни, недъзи. Това ни се случва "актуално и злободневно" всеки божи ден. А управляващите съчетават художествена измислица с патетични публицистични коментари с привкус на пиар акции.

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Още докато ни омайваше по време на предизборната кампания, самият Румен Радев постави жалоните. Каза, че ще бори олигархията, социалните неравенства, високите цени и ще спрем оръжието за Украйна. Речено – сторено, ама недосторено. Борбата с олигархията се изчерпа със свалянето на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски. За момента "борбата с олигархията" притихна и я няма никаква, даже като лозунг.

Кошница от ден до пладне

Виж, борбата с "галопиращите цени" е друга работа. Тя си е лайтмотив и на правителството, и на парламентарното мнозинство. Първо Румен Радев изобрети термина "справедливи цени", с което предизвика недоумение и смях из цялата грамотна икономическа общност. После търговските вериги от зор влязоха в колаборация с правителството и заедно сътвориха понятието "Кошница с грижа". Във въпосната кошница влизат продукти с намалени от веригите с 15% цени, ама то излезе, че веригите ще си го избият това от производителите. Разбра се също така, че въпросната кошница някак съвпада със сезонното поевтиняване на продуктите и едва ли ще изтрае до есента и зимата. И пак сме във фейлетон - "справедливите цени" и "кошницата с грижа" повече приличат на художествена измислица, но са съчетани с публицистичния патос "видяхте ли, свалихме цените".

Как спряхме и спряното

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Друга съвсем прясна издънка: Военният министър Димитър Стоянов съобщи, че спираме да даваме оръжия на Украйна. Премиерът го подкрепи и после двамата един през друг почнаха да обясняват какво точно спираме и как го спираме. То пък за беля излезе, че залежалото оръжие от складовете на армията отдавна сме го дали и то по времето на служебните правителства на Радев, когато същият Димитър Стоянов беше военен министър. Пък и отдавна вече не пращаме нищо от тези складове на Украйна. Излиза, че сме спряли нещо, което е спряло отдавна. Е, това не е ли фейлетон? В съзнанието на електората на прогресистите обаче отеква художествената измислица, че видите ли, спирането на оръжието за Украйна е едно изпълнено обещание.

Европеец, но не съвсем

Снимка БГНЕС

И още: Преди десетина дни в едно известно предаване по обществената телевизия един веципример по човешкото развитие (каквото и да означава това, пази Боже въпросният вице Иво Христов да го тълкува), изтърси, че Европейският съюз не може да бъде морален стожер в международните отношения. С което сътвори не друго, а черен фейлетон. И като евродепутат, и в други изказвания, Христов неведнъж е оспорвал европейските ценности. За да го върнем от художествените измислици в собствената му глава към реалността, ще напомним, че България е страна-членка на ЕС. А европейските ценности са вписани в регламентите на общността, които всяка страна-членка е поела ангажимент по договор да спазва и да ги прилага автоматично.

Как "уважихме" майките и пенсионерите

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Сега за няколко гафа в насипно състояние: Същият Иво Христов нарече опозицията "партии с отпаднала необходимост", с което обиди избирателите на всички тези партии. Ако така я карат управляващите, може и те да отпаднат по необходимост.

Депутатът от ПБ и волейболист Владимир Николов навръх 1 юни, Деня на детето говори така витиевато, че се разбра, че майчинството ще се намалява. Наложи се премиерът да се обяснява, че това не е така.

По същото време депутатът от ПБ и дежурен говорител по тънките икономически работи Константин Проданов рече, че пенсионерите няма да обеднеят, ако им се вземат 2 евро. Наложи се пак лично премиерът да се обяснява, че това не е така и след като някой е казал, че ковид добавките за пенсионерите няма да се индексират, и това не е така. Нямало да се пипат ковид добавките.

Фейлетоните на вицепремиера Гълъб Донев на тема бюджет, външен дълг и дефицит заслужават отделен текст, затова няма да ги подхващаме сега.

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С гвардейци срещу гейовете

Накрая само ще споменем, че понеже всичко Мара втасала, ПБ се загрижи за традиционното българско семейство. Депутатът от ПБ Слави Василев изтърси, че "традиционното семейство не е въпрос на личен избор". Демек щеш не щеш, ще те женим, ако си жена – за мъж, а ако си мъж – за жена. Нямаш думата, традицията е такава, партията каза и точка!

Като капак на всичко курдисаха националния представителен гвардейски духов оркестър начело на "Шествие за семейството", организирано срещу прайда. Шествие, което ПБ публично подкрепи от парламентарната трибуна. Държавният оркестър, който участва в национални празници и тържествени церемониии отива на антипрайд!

Хубаво би било да сложим точка тук, но заедно с всекидневните гафове изникват спомени за по-предишни. Същият Слави Василев повели, че ще правят изявления пред журналистите и сами ще посочват тези, които могат да им задават въпроси. Ама то това било извън контекст - не било така, просто да има ред като се търсят с въпроси депутатите да обясняват, това имал предвид Василев.

Стига вече засега. Със сигурност ще имаме и други поводи да се връщаме във фейлетона, в който ни вкараха новоизлюпените управляващи. И не е смешно. Страшно е.

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Автор: Спасиана Кирилова