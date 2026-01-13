Лайфстайл:

Бивш президент на френски футболен клуб и сепаратистки лидер бе застрелян на погребението на майка си

Бившият корсикански сепаратистки лидер и президент на футболния клуб Аячо - Алeн Орсони, бе застрелян на погребението на майка си в селището Веро. То е разположено на около 30 км източно от град Аячо, столица на средиземноморския френски остров Корсика. Скръбната вест съобщи Ройтерс, като се позова на корсиканската прокуратура. Орсони си отиде от този свят на 71-годишна възраст.

Алeн Орсони бе застрелян

Орсони "бе улучен от голямо разстояние", каза пред Ройтерс прокурорът Никола Септе. Корсиканската полиция потвърди смъртта на 71-годишния сепаратист, който оглавяваше така нареченото Корсиканско движение за самоопределение. Според френската полиция то е било параван за въоръженото му крило, наречено Корсикански национален освободителен фронт-Традиционно крило, предава БТА.

Властите свързват въоръженото крило на движението с поредица от атентати на остров Корсика през 90-те години на миналия век, за някои от които групировката официално пое отговорност. Орсони бе осъден и по-късно помилван във връзка с атентат с картечница срещу иранското посолство в Париж през 1980 г. Орсони бе също така и президент на корсиканския футболен клуб Аячо в годините преди и след 2010 г.

