Скръбна вест! Почина 2-кратна олимпийска, 3-кратна световна и 10-кратна европейска шампионка със СССР

09 януари 2026, 14:44 часа 560 прочитания 0 коментара
Легендата на световния баскетбол Уляна Семьонова си отиде от този свят на 73-годишна възраст. Скръбната вест съобщиха от Латвийската баскетболна федерация на сайта си, цитирана от АФП. В богатата ѝ витрина блестят две олимпийски титли с тима на СССР през 1976-а и 1980-а. Към това се добавят три световни титли, била е също европейски шампион цели десет пъти.

Баскетболният център е висока 213 см и влезе в Залата на славата през 1993, а след това и в Залата на славата на FIBA през 2007. С нейно участие националният отбор на СССР няма нито една загуба в периода 1968 - 1984. Освен че е водещата баскетболистка в света през 70-те и 80-те години на миналия век, тя става популярна с внушителния си номер обувки - 21 (САЩ) / 58 (ЕС). 

Семьонова преминава голяма част от кариерата си в ТТТ Рига (1967-1987), а в края на професионалния си път е играла още в Испания (Тинторето Хетафе) и във Франция (Валансиен). В по-късния етап от живота си страда от редица медицински усложнения. През 2017 г. претърпява сърдечна операция и е хоспитализирана след падане. През 2022-ра й ампутират крака и й е определена инвалидност от 2-ра степен.

Джем Юмеров
