Един обрат и много попарени мечти в Лигата на конференциите: Ясна е финалната 4-ка

Най-новият турнир на УЕФА - Лигата на Кнференциите, ни поднесе истински спектакъл. В един от 1/4-финалите станахме свидетели на сензационен обрат, докато в друг от мачовете, много мечти бяха попарени. Става въпрос за мачовете между Страбург и Майнц 05 и АЕК Атина и Райо Валекано. В третия от късните мачове Кристъл Палас загуби от Фиорентина, но след триумф в общия резултат също преминава напред.

Страсбург Загуби първия мач срещу Майнц 05 с 0:2. Но реваншът във Франция се оказа двойно по-благополучен за тима, след като разгроми немския си съперник с 4:0. Така при общ резултат 4:2, след страхотен обрат, Страсбург се класира на 1/2-финал. Там съперникът ще бъде Райо Валекано. Испанците победиха АЕК Атина с 3:0 в първия мач. Гърците бяха на косъм от обрат, но Райо попари мечтите им. АЕК поведе с 3:0, но испанцкият тим върна един гол. Така с общ резултат 4:3 Райо Валекано се класира във финалната 4-ка.

Победи в първите мачове класираха Шахтьор и Кристъл Палас

В ранния мач Шахтьор направи равенство 2:2 с АЗ Алкмар, но благодарение на победата си от първия сблъсък, украинците продължиха към 1/2-финала. Там техен съперник ще бъде английският Кристъл Палас. "Орлите" загубиха от Фиорентина с 1:2, но подобно на Шахтьор, спечелиха първия си мач. И при общ резултат 4:2 за Палас, лондонският тим се класира като един от най-добрите 4 отбора в Лигата на конференциите.

