Българин е арестуван за шпионаж в Солун: За кого е работил?

35-годишен българин е бил арестуван в събота в Солун по подозрение в шпионаж, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Мъжът управлявал дрон без разрешение и бил заснел чувствителни изображения на съоръжения в бившия военен лагер Фармаки в Каламария, става ясно от публикацията. Всичко започнало след сигнал от гръцки гражданин за дрон в района.

Служители от мотоциклетното звено DIAS са локализирали мъжа и са установили, че той не притежава необходимия пилотски лиценз.

Вече има досие

Срещу заподозрения е образувано досие, което се очаква да бъде предадено на прокурор. Властите не са разкрили повече подробности за разследване, нито евентуално за кого е работил българинът.

Шпионите в Гърция

Припомняме, че през февруари арестуваният висш офицер от Военновъздушните сили на Гърция за шпионаж е заподозрян, че е предавал строго класифицарана информация на Китай. През март тази година гръцката полиция арестува 36-годишен грузински гражданин по подозрение в шпионаж на американска военноморска база в залива Суда на остров Крит.

През юни миналата година службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа.

По техни данни тя бе насочена срещу военни съоръжения на НАТО, като арестуваха двама азербайджански граждани. Двата случая официално не са свързани, но компетентни гръцки служители оставят отворена възможността заподозрените, арестувани в Гърция и Кипър, да принадлежат към една и съща шпионска мрежа. ОЩЕ: Иран шпионира ключова американска база в Гърция: Има арестуван