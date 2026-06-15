„Червените“ готвят трансферен удар: ЦСКА набеляза двукратен шампион на Серия А!

Носителят на Купата на България ЦСКА все още не е привлякъл нито едно ново попълнение, но „червените“ работят усилено по лятната селекция в тима. Преди няколко дни изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов сподели, че „армейците“ разполагат с достатъчно силно ядро от футболисти и поради тази причина няма да се взимат играчи „на килограм“, а ще се търсят качествени състезатели, които да надградят отбора на Христо Янев.

Стефано Сенси в момента играе в Анортозис

Според информация на колегите от „Блиц“ от ЦСКА вече са намерили футболист, които да отговаря на изискванията. Става въпрос за двукратния шампион на Италия с Интер Стефано Сенси. В момента той се подвизава в кипърския Анортозис. 30-годишният полузащитник има договор с тима от Острова на Афродита до лятото на 2027-ма, като е оценен на 1,2 милиона евро. През изминалия сезон дефанзивния халф има на сметката си общо 27 мача за Анортозис във всички турнири, в които е реализирал 9 попадения и е направил 7 асистенции.

Кариерата на халфа

Стефано Сенси е юноша на Чезена и преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор. В кариерата си е носил още екипите на Сан Марино, Сасуоло, Интер, Сампдория и Монца. Той е двукратен шампион на Серия А с „нерадзурите“. С миланския гранд Сенси е спечели веднъж Купата на Италия и два пъти Суперкупата на страната.

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