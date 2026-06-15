Най-накрая: ЦСКА разкара ненужен халф, който месеци наред извиваше ръцете на шефовете

ЦСКА най-накрая успя да разкара ненужен халф, който месеци наред извиваше ръцете на ръководството. Става въпрос за 27-годишния норвежки полузащитник Улаус Скаршем. Новината бе съобщена официално от клуба. Според информациите двете страни са се разделили по взаимно съгласие. На изпроводяк „армейците“ пожелаха на играча успех в бъдещите предизвикателства.

Улаус Скаршем вече не е част от ЦСКА

Улаус Скаршем изпадна в немилост в ЦСКА след края на есенния дял на шампионата. През пролетта той не попадаше в групата на „армейците“ и дори бе пратен да се готви с втория отбор. В края на кампанията обаче Христо Янев го реабилитира заради тежката програма на „червените“. Скаршем дори записа 12 минути в злополучното дерби с Левски в плейофите на Първа лига, което ЦСКА загуби с 1:3.

През всички тези месеци шефовете на българския гранд опитваха да разкарат норвежеца. Той обаче категорично отказваше да си ходи, тъй като не желаеше да се раздели с хубавата заплата, която получаваше в клуба.

Норвежецът изигра 62 мача за тима, в които вкара 5 гола

Скаршем пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2024 година от норвежкия Розенборг. Тогава „червените“ платиха 500 хиляди евро за правата му. Полузащитникът изигра общо 62 мача за столични, в които се отчете с пет попадения, а също така направи и 9 асистенции. Преди по-малко от месец той вдигна Купата на България с „армейците“.

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