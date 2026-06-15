Фатален сблъсък между яхта и катамаран със 118 пътници в Хърватия: Жертви и изчезнал (ВИДЕО)

Трагедия се разигра в популярния хърватски пролив Сплитска врата, след като пътнически катамаран буквално премаза и потопи луксозна яхта. Спасителни екипи в момента претърсват морското дъно на дълбочина 50 метра в опит да открият изчезнал пътник. До момента три са жертвите след сблъсъка, станал вчера, 14 юни, в пролива между хърватските острови Шолта и Брач.

Властите провеждат разследване за причините за инцидента. Според неофициална информация на хърватски медии загиналите може да са чешки граждани.

Хърватската обществена телевизия ХРТ съобщи, че катамаранът на частна хърватска компания е превозвал 118 пътници, а яхтата е плавала под френски флаг. На борда на яхтата са се намирали 8 души: трима от тях са загинали, един е обявен за изчезнал, а останалите четирима пътници са паднали в морето, но са били спасени. Трима от тях са получили леки наранявания, а четвъртият остава хоспитализиран заради по–сериозни травми на гръбначния стълб.

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Вероятно един човек е останал в потъналата яхта след сблъсъка, а самата яхта е потънала на дълбочина над 50 метра, съобщи капитанът на пристанището в Сплит Желко Кучера, цитиран от ХИНА. По думите му дрон на хърватските военноморски сили е локализирал мястото на потъването.

Капитанът отказа да коментира предварително причините за сблъсъка, включително твърденията, че при движение в една и съща посока по–малкият плавателен съд е трябвало да даде предимство на по–големия.

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