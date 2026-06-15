ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 15.06.2026

Седмицата стартира с нова порция изключително любопитни спортни събития. В центъра на вниманието е Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тази вечер ще се изиграят две срещи от надпреварата, които обещават много емоции на феновете. Привържениците на тениса пък могат да се насладят на мачове от турнуирите от сериите АТР 500 в Хале и Лондон. Не трябва да забравяме и испанската баскетболна Лига Ендеса, която ни е приготвила двубой между Тенерифе и Барселона.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:30 Тенис: ATP 500: Хале, MAX Sport 3

13:30 Тенис: ATP 500: Лондон, MAX Sport 1

19:00 Футбол: Испания - Кабо Верде, Мондиал 2026, БНТ/БНТ 3

21:00 Баскетбол: Тенерифе – Барселона, Лига Ендеса, Нова спорт

22:00 Футбол: Белгия – Египет, Мондиал 2026, БНТ/БНТ 3